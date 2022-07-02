眼看「獅鷲」（Gripen）戰機的租約2027年要到期，捷克正在尋找替代品。而候選機是洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的F-35，以及瑞典紳寶集團（Saab AB）的「獅鷲」（Gripen）-E。就在F-35來勢洶洶之際，瑞典提出了一個不容忽視的新提議。
據《歐亞時報》（The EurAsian Times）和《航空線上》（Aviacionline）網1日報導，瑞典駐捷克大使約根森（Fredrik Jörgensen）在接受捷克《訊息新聞》（Seznam Zprávy）專訪時說，瑞典準備將捷克租賃的「獅鷲」免費移交布拉格。他說，這些租賃的戰機可能以幾乎為零的代價移交捷克。
他強調，瑞典會視這些出租的戰機已經付過費，而在這基礎上，他們會擴大合作系統，納入「獅鷲」C系列，或是E系列。
由於租約2027年將到期，捷克正考慮，要採購24架戰機，據說F-35是頭號競爭者。
捷克國防部長切爾諾霍娃（Jana Černochová）說，政府7月可能就會針對超音速戰機採取行動。而布拉格已表明，不想要租賃戰機，而是打算採購24架，或兩中隊戰機。儘管切爾諾霍娃不願透露，目前較屬意哪款戰機，但《訊息新聞》說，美方的談判地位較具優勢。
不過，報導也說，瑞典仍不放棄，還在繼續設法遊說布拉格採購「獅鷲」。約根森強調，紳寶能較快交機，而且布拉格不用為新戰機改裝相關基礎設施。
由於2021年12月紳寶已在芬蘭64架戰機的競標中，慘敗在F-35的手下，如今毫無疑問的，不想要這歷史在布拉格重新上演。
文章來源： ‘Gripens For Free’: Challenging F-35s, Sweden Offers Its Saab Fighter Jets To Czech Republic At ‘Virtually Zero Cost’
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