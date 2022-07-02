傳言蛇酒可以補身體，一名男網友分享，家中挖出2桶泡了10年的蛇酒，其中1個裡面有隻肥碩無比的眼鏡蛇，而且這隻蛇不像其他的蛇都已經躺在酒裡，反而站的直挺挺、兩眼瞪大，看起來好像還活著，讓不少網友頭皮發麻，紛紛留言勸告原PO別打開，因為蛇可能還沒死透。

肥碩巨蛇塞酒桶10年，恐怖畫面曝光。（圖／翻攝自爆廢公社）

一名男網友今（2日）在臉書社團《爆廢公社》上發文詢問，這兩甕「蛇酒」要怎麼處置啊？年份大概是10年。從照片中可見，透明桶子裡面分別裝著好幾隻肥碩的蛇，看上去相當可怕，其中左邊的桶子裡面，除了有已經死亡沉在底部的蛇屍，還有一直凶狠眼鏡蛇，立著身體、雙眼瞪大，舌頭也吐出來。最驚悚的是，眼鏡蛇脖子與身體銜接處竟然長出2條異物，乍看就像是蛇長腳了，讓人看了不寒而慄。

貼文引起網友熱議，不少人警告原PO小心，因為眼鏡蛇可能還沒有死掉，貿然打開蓋子恐會被咬。「第一桶在等著你開蓋子準備逃脫」、「第一桶放到牠頭沉下去再開」、「第一桶酒沒有淹過鼻子，打開高機率出事」、「有的蛇適應力比較好，還不會死，要小心喔」、「要確定死透了，有的多年後開封，結果蛇甦醒咬人」。

蛇酒是許多長輩口中的珍品，傳言對身體很補，但也有不少網友表示，來歷不明的酒還是不要亂喝，而且沒有弄好的話，蛇毒跑到酒裡面去，人再誤喝，是有可能會中毒的。「很多人以為這樣喝很補，殊不知只是在喝蛇的屍水，還有可能中毒」、「泡酒的藥材是要清內臟風乾處理的，不是整隻放下去就好，這樣有可能會出事」。

對此，恩主公醫院也曾發文提醒，千萬不要自己拿蛇來泡藥酒，如果真想要泡，建議要先諮詢過中藥師或中醫師，看看自己適合什麼樣的藥酒。此外，如果泡藥酒的酒精濃度不夠，裡面的動物泡了很久，但很有可能還活著，這樣打開的時候就很危險。另外，也很不建議民眾浸泡不明的毒蛇及毒蜂，飲用恐誘發過敏或其他不適症狀。

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