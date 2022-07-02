第33屆金曲獎今（2日）晚將在高雄巨蛋登場，除了「國民姑丈」羅時豐首挑大梁擔任主持人，是本屆賣點之一，眾女星爭紅毯第一美及金曲歌王歌后獎落誰家，也都是外界關注焦點，不過之前金曲獎交給媒體的頒獎人名單，「最佳華語女歌手獎」卻是空缺，如今傳出可能是天后蕭亞軒將成為彩蛋現身頒獎典禮，若此消息屬實，將是她睽違5年在大型活動中首次露面。

第33屆金曲獎頒獎典禮頒獎嘉賓眾星雲集，除了去年歌王歌后蛋堡和田馥甄，還有話題性十足的小S，以及「最美麗的歐巴桑」陳美鳳等人，不過最初頒獎人名單曝光時，唯獨「最佳華語女歌手獎」是空缺，也讓外界好奇究竟是哪位大咖將現身典禮，根據《自由時報》報導，如今傳出頒獎人可能是天后蕭亞軒，倘若消息屬實，將是她繼2017年出席微風之夜活動後，相隔5年再次於大型活動中現身。

蕭亞軒與蔡依林、孫燕姿、梁靜茹同列歌壇四小天后。（中時資料照）

蕭亞軒1999年出道，靠著成名曲《最熟悉的陌生人》一炮而紅，由於所屬唱片公司不滿金曲獎評審，拒絕旗下藝人報名，讓呼聲極高的她錯失機會，接著23年來成為「金曲絕緣體」，未曾入圍過任何獎項，雖然歌唱事業一直處於巔峰狀態，不過2017年卻突然銷聲匿跡，一度傳出是罹患憂鬱症導致，直到2020年與男友黃皓接下大陸真人秀後，才又於螢光幕前曝光，未料去年2月被愛犬咬傷臉，加上遭逢疫情許多大型活動取消，讓一度傳出要在小巨蛋開個唱的計畫宣告停擺。

蕭亞軒與小16歲的黃皓感情狀態讓人霧裡看花。（蕭亞軒微博）

不過對於傳出蕭亞軒將現身金曲獎頒發「最佳華語女歌手獎」，所屬經紀公司尚未做出任何回應，主辦單位台視則僅表示：「依官方公告為主。」