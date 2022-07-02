柯志恩頻遭綠側翼攻擊 蔣萬安讚：她保有陽光女孩的衝勁

國民黨前立委柯志恩出征高雄市長選戰，黨主席朱立倫日前肯定柯志恩是「陽光女孩」，遭民進黨側翼攻擊。國民黨台北市長蔣萬安今大讚，柯智恩一直保有陽光女孩的熱情與衝勁，對手或任何人都不應該有年齡或性別上的歧視。

媒體詢問，是否代表「北高連線」開始？蔣萬安表示，柯志恩一直是他非常好的朋友，他們同一屆進入立院，共同監督政府，並肩作戰、無役不與。

蔣萬安說，柯志恩是非常專業、有能力的女性，而且一直保有陽光女孩的熱情與衝勁，對手或任何人都不應該有年齡或性別上的歧視。