國民黨前立委柯志恩出征高雄市長選戰，黨主席朱立倫日前肯定柯志恩是「陽光女孩」，遭民進黨側翼攻擊。國民黨台北市長蔣萬安今大讚，柯智恩一直保有陽光女孩的熱情與衝勁，對手或任何人都不應該有年齡或性別上的歧視。
媒體詢問，是否代表「北高連線」開始？蔣萬安表示，柯志恩一直是他非常好的朋友，他們同一屆進入立院，共同監督政府，並肩作戰、無役不與。
蔣萬安說，柯志恩是非常專業、有能力的女性，而且一直保有陽光女孩的熱情與衝勁，對手或任何人都不應該有年齡或性別上的歧視。
國民黨前立委柯志恩出征高雄市長選戰，黨主席朱立倫日前肯定柯志恩是「陽光女孩」，遭民進黨側翼攻擊。國民黨台北市長蔣萬安今大讚，柯智恩一直保有陽光女孩的熱情與衝勁，對手或任何人都不應該有年齡或性別上的歧視。
媒體詢問，是否代表「北高連線」開始？蔣萬安表示，柯志恩一直是他非常好的朋友，他們同一屆進入立院，共同監督政府，並肩作戰、無役不與。
蔣萬安說，柯志恩是非常專業、有能力的女性，而且一直保有陽光女孩的熱情與衝勁，對手或任何人都不應該有年齡或性別上的歧視。
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