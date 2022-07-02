多倫多暴龍隊可能出手追逐籃網球星杜蘭特（Kevin Durant），美媒ESPN記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）在節目上說：「我認為暴龍正在伺機出手，他們有各種可以換取杜蘭特的交易籌碼和選秀籤。總裁烏傑里（Masai Ujiri）當初冒險交易換來合約剩餘1年的里歐納德（Kawhi Leonard，加盟暴龍只1季就拿下總冠軍），現在就看暴龍願意拿出多少資源。」

總裁烏傑里在球季結束的時候說過，他相信目前這支隊伍很有前途，還需要一些耐心等待年輕球員成長。「我明白從球迷和媒體的角度來看，希望我們現在就爭冠，但我們考量更長遠的事。」話雖如此，烏傑里那時候還不知道杜蘭特會被擺上交易台，如果有杜蘭特在，加上好好規劃隊伍成員，很有機會重返爭冠之列。

暴龍新人王巴恩斯（Scottie Barnes）是最能吸引籃網的籌碼，首季就有場均15.3分、7.5籃板、49.2%投籃命中率，此外他們還有充足的首輪選秀籤。

很難想像暴龍會放棄巴恩斯，ESPN另一位作家Tim Bontemps指出「籃網別想用杜蘭特去交換對方最強的年輕球員。」他舉的前例是湖人隊當年打算以俠客歐尼爾（Shaquille O'Neal）去交換熱火隊菜鳥韋德（Dwyane Wade），被熱火一口回絕。湖人重啟談判之後換到了歐登（Lamar Odom），最後歐尼爾在熱火與韋德聯手摘冠，歐登在湖人與布萊恩（Kobe Bryant）摘下兩冠。如果籃網要拿到滿意的回報，更可能是使用多隊交易的方式。