由於市場供需吃緊，推升國際油價上半年暴漲近41%。摩根大通（又稱小摩）分析師1日警告，7 大工業國集團（G7）若對俄羅斯石油價格設置上限，可能引發俄國「報復性減產」，最悲觀的情形之下，全球油價恐飆升至每桶380美元的災難性價位。以目前油價108美元來看，等同上漲3.5倍。

綜合外媒報導，俄烏開戰以來，西方國家對俄羅斯祭出嚴厲制裁，美國禁止俄油進口，歐盟也宣布對俄羅斯海運石油禁運。消息人士透露，目前G7研擬對俄羅斯石油價格設定上限門檻，以限制俄國從能源出口中獲利。

小摩在最新報告中指出，G7正在設計一套複雜的機制，來限制俄羅斯石油價格，考量到俄國財政狀況不錯，該國有能力在不過度損害經濟的情況下，每日原油產量削減 500 萬桶。

報告中提到，如果俄羅斯每日供應減少300萬桶，將推升布蘭特原油價格飆上每桶190美元，而最壞的情況下，俄羅斯每日減產500萬桶，油價將狂噴至每桶380美元的災難性價位。

小摩補充說，對俄油設定價格上限，最可能的風險是俄羅斯可能會削減產量來進行報復，並對西方國家造成致命的損害，全球油市供應緊繃，反而對俄羅斯有利。

利比亞出口供應中斷加劇全球供應擔憂，國際油價周五（1日）上漲。紐約原油期貨上漲 2.67 美元（或 2.5%），收在108.43美元；布蘭特原油上漲2.6美元（或2.4%），收在111.63美元。

今年以來，紐約油價上漲近 41%，但6月逆勢下跌7.8%，是因經濟衰退讓市場憂心，進而減少能源需求。