交通部觀光局宣布「悠遊國旅補助方案」將自15日起實施，1日晚間公布針對旅行業、旅宿業及觀光遊樂業相關補助細節。隨著近期疫情自高原期逐漸緩和，期盼國人在暑假期間能在做好防疫前提下走出戶外，並活絡內需經濟，為觀光產業注入動能。

觀光局說明，此次悠遊國旅專案內容包括「團體旅遊補助」、「國人住宿優惠」及「觀光遊樂業入園優惠」，實施期間為7月15日至12月15日。同時進一步提醒，此次悠遊國旅方案總經費為55億元，各項方案經費用罄為止，經費用罄前將提早2周公布於官網上。

團體旅遊補助部分，觀光局表示，旅行業只要組團逾15人、行程安排逾2天1夜、例假日不超過1日，且符合至國家風景區管理處、離島地區等12項景點條件中的2項，即可申請每團2萬元補助，若行程安排至國家綠道、16條多元自行車路線等8項加碼條件，每項可額外補助5000元，每團最多可加碼1萬元。

個別旅客住宿優惠部分，觀光局已開放旅宿業者線上報名，業者於活動期間內皆可陸續報名，經地方政府審核通過後即具參加資格。民眾周日至周四的平日入住有參加活動的合法旅宿，每房每晚最高折抵800元，每一身分證字號限使用一次。

另外，若符合入住星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿、取得環保標章或溫泉標章旅宿，或使用優惠旅客本人完整接種3劑疫苗等6項其中1項，可再加碼折抵500元，意味個別旅客最高可折抵1300元。

觀光局指出，個別旅客可自4日下午2時起至台灣旅宿網連結至「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」專區（網址：https://gostay.tbroc.gov.tw）查詢有參加活動的旅宿業，並上傳身分證或健保卡正面圖檔，於入住當日由旅宿業者現場折抵金額。

至於親子遊客、學生族群最期待的觀光遊樂業部分，此次共有19家主題樂園業者參與活動，自由行旅客享有各票種門票3折入園優惠。觀光局此次亦應用智慧觀光，透過手機就能線上預約訂票，除提升遊客入園效率、也減輕業者申請補助行政程序。

為利於業者了解相關資訊，觀光局分別委託旅行公會及旅館公會全聯會辦理10場實體及3場線上說明會，讓旅行業及旅宿業者可參與了解相關資訊。針對民眾部分，觀光局亦在官網設立專區及客服專線，以利民眾洽詢。

為避免國人集中於假日出遊，觀光局此次針對國人住宿優惠限定須在周日至周四間住宿，觀光遊樂業為周一至周五入園才享有優惠，團體旅遊若安排於周一至周四則有額外加碼。觀光局長張錫聰鼓勵國人規畫於平日出遊，享受優惠亦能兼顧旅遊品質。