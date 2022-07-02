疫情延燒2年多，勞動部在吳鳳科技大學舉辦大型就業博覽會。（嘉義縣政府提供∕ 呂妍庭嘉義傳真）

疫情延燒2年多，勞動部在吳鳳科技大學舉辦大型就業博覽會，吸引不少求職者到場。（嘉義縣政府提供∕ 呂妍庭嘉義傳真）

疫情延燒2年多，勞動部在吳鳳科技大學舉辦大型就業博覽會，吸引不少求職者到場。（嘉義縣政府提供∕ 呂妍庭嘉義傳真）

疫情延燒2年多，勞動部在吳鳳科技大學舉辦大型就業博覽會，吸引不少求職者到場。（嘉義縣政府提供∕ 呂妍庭嘉義傳真）

疫情延燒2年多，勞動部舉辦睽違多時的大型就業博覽會，地點就選在嘉義縣吳鳳科技大學，共有66家廠商釋出3500個工作機會，勞動部長許銘春親自到場，除肯定嘉義縣努力打造優質投資環境，為青年朋友創造就業機會，也承諾未來在產業人才的培養與訓練，勞動部絕對挺到底，更強調要當青年朋友的靠山，勞動部有多項措施幫大家找工作。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今攜手嘉義縣政府在吳鳳科大舉辦「2022雲嘉南地區就業博覽會」，66家廠商釋出超過3500個工作機會，6成職缺30K起跳，還有廠商開出最高月薪70K要搶人才，許銘春說，因應畢業季與廠商求才需求，勞動部7至9月會舉辦5場大型實體就博會，首場就從嘉義出發，這也是勞動部2年來在南部最大場的就博會。

許銘春也讚揚嘉義縣長翁章梁利用在地農業優勢，結合工業新科技，打造優質的產業環境，努力推動農工大縣，讓在地青年能在自己的家鄉落地深耕，既然嘉義縣這麼努力，勞動部也要跟上腳步，她要跟翁縣長承諾，未來在產業人才的培養與訓練，勞動部絕對挺嘉義挺到底，透過訓練計畫與政策工具，協助廠商找到好人才，幫忙勞工找到合適的工作，甚至客製化幫忙訓練與媒合。

翁章梁指出，勞動部就博會是一個很重要的就業媒合平台，青年朋友透過這個平台比較容易找到工作，台灣目前處在缺工狀態，只要願意，都有機會找到好工作，政府也會提供相關協助。

今天就博會產業面向多元，包括半導體業、醫材生技業、電動車業、製造業及批發零售業等，職缺相當豐富，8成工作機會位於雲嘉南地區，有6成職缺起薪30K起跳，另不少廠商都開出高薪搶人，包括康揚公司開出70K找資訊經理、艾杰旭公司也以月均薪66K要徵求財務管理師。

現場除徵才活動外，主辦單位也規畫多項創新專區讓民眾參觀體驗，包括「產業展示區」邀請企業以「產業金店面」方式打造實作及產品展示，協助民眾了解產業趨勢及發展前景，另有「VR元宇宙專區」透過虛擬實境設備，讓民眾體驗廚師、引水人及汽車銷售員等多種職務的未來職場實境，聚集不少民眾體驗。

此外，「職訓成果展示區」展出不少職訓學員的雷雕創意作品，另也邀請台灣犬隻教育訓練協會與現場民眾互動，讓民眾體驗視障者不便，進而同理身心障礙者，會場也有履歷健檢、模擬面試、職涯諮詢與韓式證件照拍攝服務，以及多元農特產品展售試吃及手工DIY體驗，十分熱鬧。