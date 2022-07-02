1名網友在《爆廢公社公開版》寫下：「搭捷運遇到新角色」，高雄1名男子搭乘捷運時，將符咒貼在頭上，沿路喃喃自語的跳進車廂，影片曝光後，引起網友們熱烈討論：「他看起來比較像肌肉僵化症」、「殭屍展看太入迷」、「認祖歸宗了」、「聽了N次才聽得懂他說啥：『誰若是把老子錄下來試看看！馬上給他咬下去』」。

台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」特展，展出逼真殭屍，引發高度關注，日前原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》貼出一段影片，以「搭捷運遇到新角色」發文，畫面中可見，1名男子在搭乘高雄捷運時，頭上貼著符咒，嘴裡念念有詞模仿殭屍的動作跳進車廂內，口中不斷地喊：「嗄玲北試看嘜」。

影片曝光後，網友們紛紛在貼文下方留言：「解鎖新角色」、「貼了符咒也壓不住」、「殭屍展看太入迷」、「可以不要那麼尷尬嗎」、「是從八卦山一路跳到高雄，然後太熱發現有捷運跳進來吹冷氣消暑」、「殭屍不能講話」、「可能剛看完展，起笑啦」、「他看起來比較像肌肉僵化症」、「認祖歸宗了」、「殭屍也有小兒麻痺的喔」。

有網友認真聽完男子在捷運上的胡言亂語寫下：「聽了N次才聽得懂他說啥：『誰若嘎拎杯錄ㄟ啊，試看邁呀ㄟ哈，隨嘎咬累哈呀』；翻譯：『誰若是把老子錄下來試看看！馬上給他咬下去』」還自嘲自己可以當師公了。