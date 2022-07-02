斗六圓環夜間看起來像插蠟燭的蛋糕。（雲林縣府工務處提供）

斗六圓環夜間看起來像插蠟燭的蛋糕。（雲林縣府工務處提供）

今年一月修復完成的斗六圓環有水舞、水幕、光雕、音樂，增添城市浪漫氛圍，也成為斗六市的打卡地標，因夜間外觀看起來很像插著蠟燭的蛋糕，雲林縣府本月起把1日、15日晚上8點作為專屬慶生時段，歡迎民眾到斗六看地景蛋糕慶生。

斗六圓環將於7月15日首播生日快樂歌，同時舉辦斗六圓環生日音樂饗宴晚會，縣府工務處準備500個生日小蛋糕，開放縣民1日至5日報名慶生，500個名額1日就已秒殺，工務處考慮再追加500個。

斗六圓環在2001年前縣長張榮味時代改造，以「斗六門」古地名意象改建為圓環噴水池，每逢整點有水舞音樂，曾經轟動一時，15年前機械故障後停擺，直到張麗善上任縣長後去年責成工務處修復。

工務處邀請台灣知名聲光設計專家謝明勳擔任藝術總監，以水舞、水幕、光雕、音樂等浪漫元素使斗六圓環蛻變再生，每晚6點到9點播放阮的雲林、熱血青春、幸福斗六、榮耀雲林城市起飛等4首水舞曲目，剛啟用時每日有300多人圍觀欣賞。

工務處長汪令堯發現夜間的斗六圓環在燈光、水舞襯托下，像極大蛋糕，縣長張麗善也盼縣內有一處讓民眾不花錢慶生的地景，決定讓斗六圓環變身蛋糕，工務處購買生日快樂歌版權，日前已完成編舞。

斗六圓環生日快樂水舞限定每月1日、15日的晚上8點整，播放一次，搭配歡樂又浪漫的聲光水舞，讓壽星留下難忘記憶，汪令堯表示，歡迎情侶到斗六安排慶生驚喜，感受前所未有的隆重。

整修完工的斗六圓環白天有靜音水舞演出，晚上6點後有4個整點搭配音樂播放，每月電費約1萬元，噴水則是每月換水一次。