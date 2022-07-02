國民黨台北市議員王鴻薇今（2日）在臉書發文，針對近日蔡政府稱此次漲電費「是6年來第一次漲」被打臉、指揮中心緊急修正「台灣兒童疫苗接種率世界第一」圖卡與經濟部長王美花「不論是否使用核電，許多國家電費漲幅高於台灣」的說法，她以「假新聞連三發，300萬罰不罰；治國無能，民進黨都靠假新聞騙人民！」為題，指出近日民進黨因電價、疫情天怒人怨，導致「假消息治國的老毛病又犯了」，更怒問「假新聞要不要辦、罰300萬？」

王鴻薇首先就昨（1日）中央流行疫情指揮中心稱兒童疫苗接種率「世界第一」，後續於傍晚才緊急更正圖卡說明接種率「僅次於新加坡」，對此痛批，由於衛福部長陳時中早就準備去跑選舉，指揮中心「形同進入看守狀態」。

王鴻薇提到，面對電價漲價後民意壓力，民進黨「竟稱執政6年來第一次漲電價」，遭查核組織打臉。她指出，民進黨2016年執政後，在2018年第1次電價費率審議會曾進行電費調漲，以因應當時高漲的國際燃料成本，「這個問賴清德最清楚，他當時是行政院長」。

王鴻薇指出，經濟部長王美花面對民進黨錯誤能源政策的指控，表示「無論是否使用核能，各國電價漲幅高於台灣，結果一經查核法國限制電價漲幅不得超過百分之四低於台灣」，美國（EIA）預估，今年美國平均住宅電價漲百分之四點六也低於台灣，讓王鴻薇狠酸，王美花的臉真的被打得好種。最後王鴻薇更怒問，「政府帶頭說謊，用來文過飾非、好大喜功，我就問民進黨，這三篇假新聞辦不辦？300萬罰不罰？」