日本職棒場上及場下都十分精采，球員無不爭取最佳表現，不少妹子被精采賽事深深吸引，其中有1位超熱情野球妹，長期支持球阪神虎隊比賽，經常坐在觀眾席前排，高舉應援旗幟替球員加油，成為球場上的吸睛「嬌」點，不僅長相清純甜美，身材比例又是一等一，完全就是男生們心中的初戀女神第1名。

近來PTT表特版，有網友PO出一系列日本野球妹照片，可見這名正妹穿上球隊專屬打氣服，可見她超常現身阪神虎隊比賽，看到賽場上的激烈表現，臉上常常掛著興奮的燦爛笑容，不管是哪個賽程或比賽成績，都有辦法記得滾瓜爛熟，披著印有大大的阪神老虎隊徽服飾，坐在人群幫忙打氣顯得無比耀眼。

翻開她的個人IG帳戶，從很久以前的照片來看，從球隊黑白球衣、黑黃球衣，再到造型球隊打氣服，資深球迷身分絕對無誤，近期還換上個人OL裝扮就要幫球隊加油，在場內高調比出勝利Ya手勢，或是閉眼享受微風吹徐，又是手指賽內觀眾呼籲大家快幫球隊集氣，都沒想到她的人，才是大家眼睛追逐的目標。

網友們看見她擁有如此絕妙的身材，紛紛一頓讚爆：「看棒球這前戲，太久了吧」、「看棒球的妹子先加100分」、「看完我也微醺了」、「她比基尼泳衣很猛欸」、「看球的妹都不會讓人失望」、「虎娘都很讚欸」、「現在還會支持阪神的都很專情的」。

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