隨著科技發達，多數人傳遞訊息都是靠手機、電腦打字，若突然拿起筆寫字，恐怕字跡相當潦草，甚至難以辨讀。一名女網友分享自己手寫的文章，還提到老師看完後推薦她去宮廟做畫符解運的工作，引發網友爆笑，「有天賦，果然是畫符的人才」。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出自己的手寫文章，只見白紙上寫滿了宛如草書中的「狂草」字體，字形狂放多變，讓人看了一頭霧水。她還提到，老師看完她寫的字後，開玩笑地推薦她去宮廟幫人畫符解運。

照片曝光後，不少網友笑稱，「有天賦，果然是畫符的人才」、「把妳的作業拿去藝廊展，應該可以賣不少錢」、「這樣寫遺書的話，會讓人很困擾」、「原來阿拉伯文起源於亞洲」、「天書啊…凡人看不懂」、「誠徵桌頭一名，具經驗，與滿天神佛關係良好，能識天書者」。

也有不少人表示，「雖然看不懂寫什麼，但覺得字好美喔」、「漂亮到看不懂也是一種本事」、「很美麗的字，試著讀出內容，比密碼還適合密碼，無法解讀」、「字真的很特別很漂亮，但是重點要讓大家看得懂啊」。

原PO事後也附上這篇文章的原文，「每一年的我，都以為這是最好的年紀了，可當我又多長了一年，那時我才知道原來可以更好。所以年齡不過是一個數字，我們可以越長大而越自由，今天永遠可以比昨天好，感謝上天讓我們相知，別忘了你們世界，我來過，一程念一生」。