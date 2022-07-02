今天是NBA自由市場開跑第二天，各隊陸續進行補強，而新科總冠軍勇士也出現幾筆簽約，他們沒留下波特(Otto Porter Jr.)、達米恩李(Damion Lee)和畢耶利察(Nemanja Bjelica)，但與中鋒魯尼(Kevon Looney)達成3年2550萬美元續約，並簽下後衛迪文森索(Donte DiVincenzo)，試圖維持住戰力，接著還有何操作令人期待。

Kevon Looney is staying with the Warriors on a three-year, $25.5M deal, per @wojespn pic.twitter.com/zb3cpwSRJo — Bleacher Report (@BleacherReport) July 1, 2022

勇士雖然沒能留下幾位奪冠成員，但仍做出了關鍵操作，以3年2550萬美元續約禁區奪冠功臣，上季例行賽魯尼場均上陣21.1分鐘，可得到6分7.3籃板2助攻，季後賽場均出陣20.4分鐘，得到5.8分7.6籃板2.2助攻。接著勇士還以2年930萬美元簽下上季效力國王的後衛迪文森索，他上季為球隊出戰42場例行賽，貢獻9分4籃板2.8助攻。

Donte DiVincenzo is signing a two-year deal worth $9.3M with the Warriors, per @ShamsCharania pic.twitter.com/Ocj9ZARO77 — Bleacher Report (@BleacherReport) July 1, 2022

勇士昨天就失去幾位成員，首先告別安德生(Juan Toscano-Anderson)，他和湖人簽約，而成自由球員的小裴頓(Gary Payton II)也沒留隊，以3年2800萬美元(約台幣8.4億)合約前進拓荒者，今天波特(Otto Porter Jr.)、達米恩李(Damion Lee)投奔暴龍、太陽，分別簽下2年和1年約，此外據《Sportando》報導，畢耶利察選擇離隊，加盟土耳其聯賽。