捐血活動今天上午9點開始，約10點左右200張號碼牌就已拿光，圖為民眾排隊捐血狀況。（張亦惠攝）

全台鬧血荒，台中捐血中心血液庫存量只剩下2.5天，立法院副院長蔡其昌、立委莊競程與台中市議員曾朝榮，2日號召民眾捐熱血即可獲贈牛排兌換券等7大好禮，活動9點開始，上午7點多就有民眾排隊，開始不到1小時200張號碼牌發光光。

民進黨台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌表示，捐血是善行的表現，每個人都有需要被幫忙的時候，挽袖捐血可以幫助許多人，看到現場捐血發號碼牌發到不夠，簡直可以媲美演唱會，可見民眾的熱情、熱血，令人感動，希望透過這次捐血公益活動，讓血庫及時補血。

莊競程說，台中血液庫存量拉警報，我的血型是B型，這次是第6次捐血，希望拋磚引玉，鼓勵大家踴躍捐血，這是服務處首次舉辦捐血活動，上午10點發完200張號碼牌，現場30多人沒拿到號碼牌離開，民眾踴躍程度超乎想像，除提供包子、防疫筆表達歉意外，未來將在研議舉辦。

截至2日為止，台中捐血中心O型庫存剩下2.2天、B型剩下2.3天，平均庫存量只有2.5天，遠低於7天的安全庫存量，今天包括莊競程及多名里長都挽袖捐血，為紓解血荒盡綿薄之力。台中捐血中心說，由於中部地區疫情仍在高原期，加上近期天候狀況不穩定，民眾出門捐血意願低，使得血液庫存嚴重短缺，呼籲民眾發揮愛心踴躍至各捐血點捐血，以幫助醫院需要輸血病患。