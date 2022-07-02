環保團體綠色和平日前發布賣場、超商減塑膠評比，其中全聯排名退步最多，綠色和平今天自製「塑膠福利熊」大型人偶現身台東熱氣球嘉年華，呼籲贊助商全聯能更積極減塑。

台東熱氣球嘉年華今天登場，響應今年活動中推廣的環保永續理念「全民綠生活」，綠色和平今天自製「塑膠福利熊」和「塑膠玉米」大型人偶，手持「請全聯支援減塑」的旗子，呼籲長期贊助此活動的「全聯福利中心」，應以身作則，對賣場中的減塑行動應更加積極。

綠色和平減塑專案主任張凱婷透過新聞稿表示，減塑是「全民綠生活」的重要一環，今年的熱氣球嘉年華也規劃從攤商到消費者積極減塑的多種方案，但全聯作為長年主要贊助此活動的企業，在綠色和平剛公布的8大零售商減塑評比中退步最多、排名吊車尾，且在全聯超市中的3項自有商品，每年製造至少1億件塑膠包裝，名不符實嘉年華力推的環保美意。

張凱婷表示，全聯是全台超市市占達6成的通路龍頭，每年營收超過千億元，只要全聯願意秉承愛護台灣環境的精神，發揮龍頭影響力，投入更多資源進行源頭減塑，例如若投入資源讓自有商品，包含生鮮、熟食、肉類或海鮮等都減半塑膠包裝，一年就可減少5000萬個塑膠包裝。

綠色和平表示，在其他零售同業紛紛投入減塑新措施時，超市市占最高的全聯卻停滯不前，期待全聯成為台灣減塑助力，盡快承諾2025年前實踐25%重複使用、以及塑膠用量減半的目標。（編輯：張芷瑄）1110702