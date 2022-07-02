對於年底新北市長選戰，民進黨立委羅致政曾經表示，若黨內沒有其他同志有意願承擔這個責任，他基於一個黨員，會認真思考。不過根據《新頭殼》今（2）日報導，羅致政因為民進黨中央遲未決定人選而感到心灰意冷，傾向放棄參選。

《新頭殼》報導說，由於民進黨遲遲未決定新北市長選戰的人選，導致地方基層傳出「怯戰」的說法，對於民進黨士氣大傷。羅致政也感到心灰意冷，傾向放棄參選。

羅致政日前強調，若黨內沒有其他同志有意願承擔這個責任，他基於一個黨員，當然要認真思考，是否有能力可以扛起這個責任，尤其現在選戰剩不到5個月，「黨若有需要，我們會非常謹慎思考，有無能力和時間打這場選戰」。

他說，提名徵召的決定權在選對會，不是他可以決定的，雖然新北市是艱困選區，不過他認為若全黨團結「還是有機會一搏」。

今日卻傳出羅致政對於人選遲遲未決定而感到心灰意冷，並傾向棄選。