又見恐怖情人！台中市陳姓房屋仲介為與陳姓前女友復合，去年1月開始多次駕車尾隨陳女機車，甚至要脅「一起死」，且陳男懷疑陳女與另名巫姓同事有曖昧，去年4月間持改造槍枝射擊巫男，雖陳男事後辯稱只是情緒失控，沒有傷害兩人的意圖，法官仍依殺人未遂等罪判陳男8年2刑期，可上訴。

判決指出，陳姓男子與陳姓女子原本是男女朋友關係，但兩人在2020年7月分手，事後陳男仍對陳女糾纏不休、屢屢要求復合，去年1月13日傍晚，陳男駕車尾隨陳女機車，沿途多次以座車攔在陳女機車前方，最後陳女無法，只好將機車停在霧峰區中投公路旁。

陳男見前女友停車後，隨即下車、要求陳女3天內打電話給他，「否則就要拿槍自殺，否則一起死」，陳男接著拿出槍枝抵住自己下顎、要脅要死在陳女面前，讓陳女相當恐懼。

去年4月12日晚間，陳男又因懷疑陳女與巫姓男同事有曖昧，要求另名吳姓同事駕車陪他去找巫男理論，還拿出事先藏好的改造手槍朝巫男先射擊1槍，巫嚇得轉身逃離，但陳男不放棄，仍緊追在後，又接連朝巫男射擊2槍，之後搭乘吳男座車逃離，巫男則右耳撕裂傷、下肢擦傷。

陳男當天晚間帶著犯案槍枝到南投縣警局草屯派出所投案，他在開庭時辯稱，沒有殺害巫男的意思，當時只是情緒失控，才拿槍射擊，也沒有瞄準巫的心臟、頭部等重要位置；而針對恐嚇陳女的部分，陳男也辯稱，沒有恐嚇前女友，只是希望對方當面說清楚。

法官認為，陳男明知子彈擊發後可能穿透人體，有造成死亡的結果，仍持槍近距離射擊巫男，明顯有殺人之故意，分別依恐嚇、違反槍砲彈藥及殺人未遂等罪判陳男5月、5年2月及5年6月刑期，合併應執行8年2月。