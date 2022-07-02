第33屆金曲獎於今日晚間盛大舉行，這次舉辦地點選在高雄巨蛋，許多藝人為此南下出席，陣容相當令人期待。綜藝天后小S擔任年度歌曲的頒獎嘉賓，卻在近日傳出上吐下瀉掛急診，讓不少人擔心她的身體狀況會不會影響出席金曲獎，她透過經紀人表示：「好多了。」也掛保證會如期參加金曲獎，服裝也已經準備好。今日她現身高鐵站，疑似是當日趕往高雄準備，而她也不忘幽默喊話要徵男友，引起許多網友討論。

小S今日在facebook發文：「後方那位是我的經紀人之一莉恩，今年29歲，工作能力強。他需要男人」，她利用自己的名氣幫同事徵友，還認真附上連絡方式，「意者請洽[email protected]」，照片中小S似乎剛抵達高雄的高鐵站，她穿著灰色外套，將帽子戴上，模樣相當低調，大半張臉被口罩遮住，素顏的打扮推測應該是要在高雄準備裝造，而她身後跟著一名外型亮麗的女性，就是小S所說需要徵友的經紀人，經紀人外型條件很好，站在小S身後表情認真。

小S幫經紀人微男友。（圖/小S）

不過今天金曲獎典禮舉行，大家都認為小S會更新典禮日常，沒想到竟無厘頭的替經紀人擔心終身大事，讓不少網友回應：「小S歡迎光臨高雄，高雄愛妳們，金曲獎見」、「妳真的是一個好老板」、「好強的媒人」、「小S很期待妳今晚的演出」、「妳好壞哦」，有網友仍然關心小S的身體情況「S要保重注意健康喔」