大陸環球網2日報導，對於中國三家航空公司向歐洲空中巴士公司購買292架空巴A320NEO飛機一事，據路透社報導，美國波音公司當地時間1日表示「令人失望」，宣稱「地緣政治方面的分歧繼續限制美國飛機的出口」，並敦促美中之間「進行富有成效的對話」。

在波音公司作出這一表態之前，7月1日，中國東航、中國國航、南方航空三家航空公司分別向歐洲飛機製造商空巴公司購買100架、96架、96架共計292架空巴A320NEO飛機，總計金額372.57億美元。

A320NEO是空巴A320系列飛機的改進機型，得益於客艙優化和發動機的進一步改進，空巴A320NEO系列飛機的單座燃油效率比A320系列提升20％。系列名稱中的NEO是英文New Engine Option的縮寫，即新發動機選項。

中方航空公司為了本國民用航空事業發展，與國際上知名民用航空公司進行合作的正常採購專案，卻引發美國媒體的高度關注。

美媒1日報導，空中巴士公司贏得370億美元的中國噴射客機交易對波音公司的影響，直接點明中歐這一採購契約對美國波音公司的巨大衝擊。

而在幾天前，美國「政客」politico網站一篇文章還似乎希望用抹黑空巴的方式來為波音公司在中國市場占比下滑找藉口。文章標題「報告稱，歐盟空中巴士公司與中國軍工聯合體有著深厚的聯繫」，並稱雖然波音公司在中國的飛機銷售受到美國前總統川普領導下的美中貿易戰的打擊，但空中巴士公司在中國取得了更大的成功。自20世紀80年代中期進入中國市場以來，空中巴士公司已經像其他幾家跨國公司一樣完成了當地語系化。根據美國諮詢公司Horizon Advisory的一份新報告，空巴選擇在天津市建設其唯一的非歐洲寬體A330客機總裝線。

對此，有觀點認為，美國媒體對於空巴在中國的發展充滿「羡慕嫉妒恨」，從而扯出所謂「歐洲公司與中國軍工聯合體存在聯繫」，完全就是無理的炒作，簡直不值一駁。產品性能等因素才是中方航司選擇與空巴公司合作的重要基礎，美國媒體不去反思波音公司在飛機性能、安全性等方面出現的問題，而一味從地緣政治角度來炒作中歐之間的民航採購合作，根本無法解決自身在中國市場占比下滑的現實困境。