民眾發現竹北市興隆大橋下河面有男性浮屍。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

喜好收藏石頭的82歲張姓老翁，1日和家人說要去芎林鄉新中正大橋下撿石頭，晚上仍未回家，家屬報案後，警消搜尋未果，2日上午11時許，民眾發現竹北市興隆大橋下河面有男性浮屍，警消人員到場打撈上岸，確認死者是張翁。

芎林中正大橋和竹北興隆大橋距離約3公里，這兩天下大雨，頭前溪水勢湍急，張翁在河床撿石頭時可能不慎落水，跌入溪中漂流時，頭部被石塊撞擊，造成明顯傷痕，全案由警方調查處理中。