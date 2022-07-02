本次捐贈防疫物資總價值約新台幣2百萬元。（新北消防局提供）

雖疫情漸趨平穩，各地確診人數有下降趨勢，但前線防疫人員不斷為民眾服務，勤務依然繁忙，祖德素食公司在立委吳秉叡服務處主任翁震州牽線下，今（2）日主動捐贈新北消防局百萬防疫物資及救護配備，回饋社會。

捐贈典禮今上午10時於新北市消防局第二救災救護大隊舉行，由大隊長陳志德代表受贈，並回贈感謝狀。

祖德素食由巫順興於2007年創辦，產品品質口耳相傳，家家戶曉，征服許多人的味蕾，靠著純淨的堅持讓消費者吃得安心、買得放心。巫順興表示，為感謝民眾對祖德素食的支持，決定取之於社會，用之於社會，贈與第二救災救護大隊防疫物資及救護裝備器材。

翁震州指出，基層消防同仁近年因疫情執行救護勤務非常辛勞，防疫物資及各式救護器材消耗量大，此次要感恩這一連串善的連結，也謝謝巫董事長的愛心，協助提升當地救災救護量能。

本次捐贈防疫物資含外科手套100箱、75％消毒用酒精1200公升以及漂白水500公升，另外還有救護用電子平板17台、救護背心600件、自動心肺復甦機攜行包14組及自動心肺復甦器專用電池5組等救護器材，總價值約新台幣2百萬元。

新北消防局長黃德清說，雖政府資源有限，但民間力量無窮，要感謝祖德素食無私奉獻，為消防人員提供防疫物資及精良的救護設備器材，進而提升緊急救護服務品質。

黃德清強調，相信在相關物資及設備不虞匱乏下，第二救災救護大隊同仁必定會善加利用，以期為市民提供更好的救護服務。