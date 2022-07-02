旺旺文教基金會、《中國時報》與南投縣政府文化局合辦，「讓孝順成為一種習慣」公益演唱會，2日在南投縣文化局演藝廳登場。（張妍溱攝）

觀眾入場前落實防疫，量測額溫、戴口罩，現場贈送口罩、LED燈螢光筆。（張妍溱攝）

台下觀眾熱情舉起明星粉絲應援燈。（張妍溱攝）

旺旺文教基金會、《中國時報》與南投縣政府文化局合辦，「讓孝順成為一種習慣」公益演唱會，昨日在文化局演藝廳登場，逾900位來自南投縣社服、文化、衛生等志工受邀參加，現場以音樂、歌聲傳遞愛與關懷，倡導社會善良風氣，感謝南投縣志工於疫情間無私貢獻。

超偶江明娟。（圖/中時集團提供）

民歌王子王瑞瑜。（圖/中時集團提供）

甜心歌手翁鈺鈞。（圖/中時集團提供）

鐵肺歌手郭婷筠（左）、彭正（右）夫妻檔。（圖/中時集團提供）

南投知名歌手林語菲。（圖/中時集團提供）

活動開場由雙主持人「台一線」東諺、阿文，勁歌熱舞演唱「我的歐兜賣」，炒熱現場氣氛，台下觀眾，手拿螢光棒揮舞，大家熱情尖叫。邀請超偶江明娟、民歌王子王瑞瑜、林語菲、台語歌手郭婷筠、彭正、翁鈺鈞等知名歌星，輪番上陣演出。

旺旺文教基金會主任周哲仁表示，「讓孝順成為一種習慣」第4場公益演唱會，在南投縣舉行，時時懷抱著感恩的心，投入社會服務，孝順從自身家庭做起，社會自然和諧安定，公益演唱會同時慰勞社會志工們對的無私奉獻。

南投縣政府文化局長林榮森說，邀請文化、社福、衛生、環保、教育等各局處的志工參加，因新冠肺炎疫情讓人心靈緊繃，藉由「讓孝順成為一種習慣」公益演唱會，慰勞平日辛勞奉獻的志工們、放鬆心情。

旺旺文教基金會「讓孝順成為一種習慣」今年在全台計14場巡迴公益演唱會，疫情期間撫慰人心，並傳遞敬老、尊老的孝悌傳承觀念與精神；觀眾昨日入場前落實防疫，量測額溫、戴口罩，現場贈送LED燈螢光筆，讓整場活動「星光閃閃」。

此次活動「台一線」東諺、阿文，主持風格詼諧，深受觀眾喜愛，多位實力派歌手賣力演出，贏得全場觀眾喝采，受邀演出的歌星當「一日志工」，慰勞社會志工們辛勞，大家一起互相傳遞愛與關懷。