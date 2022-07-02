美國一位擁有千萬訂閱的直播主Technoblade(本名亞歷山大)，近日驚傳因癌症而離世，享年僅有23歲，生前他常將打遊戲的精華片段上傳網路，並曾因分享知名遊戲Minecraft實況紅遍全球，卻在2021年宣告罹患癌症，辛苦對抗病魔仍於今年6月30日病逝，為此他的爸爸幫兒子錄最後影片，替他好好告別粉絲。

Technoblade爸顫抖地替兒子好好跟粉絲告別。(圖/Technoblade Youtube)

直播主Technoblade生於1999年6月1日，過完今年生日才剛滿23歲，而他的遊戲實況頻道是在2013年10月28日開設，粉絲相當喜愛看他打遊戲的實況，尤其最著名的是「達到1000連勝」的世界紀錄，頻道累積1080萬訂閱數，不料此時卻發現右肩莫名疼痛，就醫被發現罹患癌症，並在去年8月公布病況。

Technoblade生前活潑身影曝光，令人無限鼻酸。(圖/Technoblade Youtube)

不過在Technoblade生病期間仍不停更新內容，最近一次是在4月30日。直到7月1日他的父親才又幫他上片，錄製一段難過告別影片，影片中，可見到不習慣鏡頭的爸爸，錄下想替最愛兒子跟粉絲們說的話，「謝謝大家長期支持頻道」，而就在他宣布兒子已經辭世後，仍難掩內心情緒、不禁鼻酸哽咽。

Technoblade癌症後期只能趟在床上治療，氣色已經有些蒼白。(圖/Technoblade Youtube)

值得注意的是，直播主Technoblade老爸在這支告別影片中，曾穿插數張兒子最後身影照片，從開始活潑大方，到能比出酷炫手勢，再到和友人站在一塊留念，直到最後他只能躺在床上，滿頭的頭髮都被剃掉大半，身體還吊著點滴，不過他仍不忘擺出酷炫pose，儘管面色有些蒼白，仍強打精神令人鼻酸不已。