藝人丫頭今（2日）在社群透露，之前都有例行做子宮頸抹片檢查結果都很乾淨，未料，這半年因右腿和右下腹部常有熱腫脹的感覺，才發現長2顆腫瘤，其中一顆還長到5.8cm，便悄悄去醫院開刀。

丫頭在社群感概的透露「別人出國度假了，而我去醫院度假！」她表示，每年都會做健康檢查都沒問題，但今年初，右腿及右腹部時常有熱腫脹的感覺，經過檢查發現有有2個腫瘤，其中一顆已長到5.8cm，已經影響到生活，便決定在上月開刀取出。丫頭表示，前陣子被朋友說變胖，「其實是我生病了」，也不想告知朋友怕他們擔心，且為生病後，開始不忌口，才會多吃營養的東西。

而丫頭手術還算成功，己經開完刀3周，目前五個洞只剩一個傷口裡面還在痛。但沒完全癒合，所以仍能感受到內部疼痛，只要嗆到、咳嗽打噴嚏、大笑或腹部用力會感到一陣熱痛。而拿出來的畸胎瘤裡面有烏黑亮麗的頭髮、很健康的頭皮還有一些骨骼、牙齒之類的「真的是蠻驚人的。」

而丫頭其實原本住院期間想請媽媽陪伴，但一想到陪病家屬睡的沙發，睡起來不舒服，所以最後請老公陪伴，她也感動表示：「老公辛苦了。」