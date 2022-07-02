澎湃新聞2日報導，7月1日大陸三大航相繼公告，共計向空中巴士訂購292架空巴A320neo系列飛機。其中，國航64架，東航100架，南航96架，深航32架。目錄價格總計372.57億美元。為何大手筆購買飛機？大陸民航專家認為，大陸有旺盛市場需求和發展潛力，也體現三大航對未來民航市場復甦的預期。對未來市場的判斷趨於樂觀，中國民航的長遠規畫仍然持續，民航人一直在努力。

大陸民航資源網專家林智傑指出，此次三大航的訂單體現出中國作為最大的民用飛機市場，有旺盛市場需求和發展潛力。在目前這個市場的時點下單買飛機，也體現三大航對未來民航市場復甦的預期。

民航資源網專家李淵也表示，在這個時機宣布，說明中國民航對於今後的疫情的預判已經達成一致，對未來市場的判斷趨於樂觀。而三大航同時宣布訂單，可以看得出疫情期間就訂單已經在談，中國民航的長遠規劃仍然持續，民航人一直在努力。

李淵指出，訂單機型均為窄體，交付時間從2024年開始，體現出三大航對於市場的更具體看法。過去的3年運力引進數量大大低於正常值，這種情況將在今後幾年恢復正常。

民航資源網專家熊維表示，這次三大航對空巴的歷史性的飛機採購訂單還是非常振奮人心的。盡管目前大陸航空巴運市場還處在低谷，各家財務壓力巨大，但在此刻還能有如此規模，涉及未來五年的飛機採購，說明航司對中長期的市場信心並未改變，因為民航健康發展離不開航司機隊規模的持續擴大。

熊維還指出，對於航司來說，空巴A320neo機型較好的燃油經濟性也有利於機型更新換代，應對未來日趨嚴格的碳排放要求，提高經濟效益。對於空巴來說，這次交易也是深耕中國市場的定心丸，會更有利於對天津總裝工廠的發展和空巴加大在華的研發和供應鏈的投資。總的來說，本次交易是緊密中歐經濟聯繫，雙方合作共贏的又一例證。

據報導，大陸國航訂購64架A320neo系列飛機，計畫於2023至2027年分批交付。深航訂購32架A320neo系列飛機，計畫於2024至2026年分批交付。

東航訂購100架A320neo系列飛機，計畫於2024年至2027年分批交付。其中，2024年計畫交付28架，2025年計畫交付31架，2026年計畫交付34架，2027年計畫交付7架。

南航訂購96架A320neo系列飛機，基本價格總計約為122.48億美元。計畫於2024年至2027年分批交付，其中2024年交付30架，2025年交付40架，2026年交付19架，2027年交付7架。

從這幾年飛機交付的數據來看，2018年中國民航合計引進民航運輸飛機426架，2019年254架（主要受737MAX停飛影響），2020年僅有140架，2021年略有回升，為181架。