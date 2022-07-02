台南市美術館推出「亞洲的地獄與幽魂」特展引爆參觀潮，沒想到有網友在高雄捷運車廂內，遇上一名男子頭貼疑似像符咒的黃色紙張，模擬著殭屍的動作「跳」進車廂內，還大喊「誰錄影試試看」。高捷公司表示，目前尚未收到旅客反應，但如果站務人員遇到此類狀況，會進行勸阻，如有勸阻不聽，可依《大眾捷運法》開罰，甚至拒絕載送。

有網友在「爆廢公社公開版」PO出一段影片，搭配文字寫下：「搭捷運遇到新角色…」，畫面中可見一名戴著眼鏡的白衣男子，額頭上貼著疑似像符咒的黃色紙張，模擬著殭屍的動作，雙手往前伸直，跳進車廂內，接著用台語大聲怒罵：「誰錄我給我試試看，馬上咬下去」等語，車廂裡的其他乘客全都傻眼，等捷運門一關上後，這位「殭屍男」就靠在欄杆上。根據背景和聲音，地點疑似就是在高雄捷運車廂內。

高捷公司表示，第一時間並未接獲旅客反應，由於影片也沒有時間和地點，目前無從查證。不過，高捷強調，搭車應保持乘車禮儀，尊重其他旅客權益，如果站務人員遇到此類狀況，將會立刻進行勸阻，如有勸阻不聽，可依《大眾捷運法》第50條影響作業秩序及行車安全之行為不聽勸止，可處1500以上7500以下罰鍰，並可通報捷警協助強制離開車站，拒絕載送。

影片曝光後網友紛紛留言表示：「只要他不尷尬，尷尬的就是別人」、「貼符咒應該就不能動了，為什麼他還再動，一點都不專業」、「看到請麻煩馬上報警」。