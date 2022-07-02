面對經濟放緩以及停滯性通膨風險，各種風險性資產價格大幅波動，美元成為資金最終的避風港；此外，美國聯準會在主要央行當中最為鷹派，激進升息縮表對抗通膨，利差因素繼續支持美元強勁走勢。氣勢如虹的美元，宛如《但丁密碼》劇情中的病毒擴散，和當今新冠疫情一樣，眾人難敵、紛紛閃退。與美國同為全球兩大市場的歐洲，歐元兌美元匯率跌的慘兮兮，今（2022）年上半年貶幅高達7.7％，若回頭到2021年初計算，及至2022年7月1日貶幅擴大到15.05％。

歐洲央行（ECB）7月1日起結束歷時約7年的「資產購買計畫」（APP），正式為量化寬鬆（QE）政策畫下句點。渣打國際商業銀行財富管理投資策略部主管劉家豪指出，在通膨壓力下，歐洲央行計劃在7月啟動升息。市場預估，追蹤通膨情況，ECB應會於9月再決定擴大升息幅度，ECB決策的整體立場雖然偏鷹。

歐洲央行一旦升息，大有提振歐元前景的意涵。歐元兌1美元匯率7/1來到1.043，美元指數則進一步居高到105.12。渣打銀行財富管理團隊分析，除非美元指數跌破103.65，否則預計美元近期仍將有所支撐。歐元兌美元短暫跌破1.04，但未能保持其動能，1.034和1.062仍是近期值得關注的關鍵價位。

歐洲央行對貨幣政策看似轉鷹，卻沒有市場預期的那麼鷹。劉家豪認為，歐洲受到烏俄戰事影響最鉅，而長期消耗或戰局升級的風險仍然很高。儘管ECB有升息準備，歐盟整體仍然需要時間，才能克服各成員國債市分化的短期風險。短期來看，不排除歐元兌美元可能跌破1.0340 支撐位，測試1.00關卡。預期下半年，隨著中國和全球經濟成長逆風減弱，歐元有機會逐步反彈至1.08價位。

此外，渣打銀行財富管理團隊分析，美國通膨可能在年中見頂，不過減速的步伐緩慢，年底通膨可能仍達6％以上，迫使聯準會維持激進立場，年底前將進一步升息150個基點至3.25％，因此，不排除美元指數在第三季向上挑戰關鍵阻力位109的可能性。

劉家豪認為提醒，由於其它主要央行也跟隨聯準會採取緊縮措施，一旦通膨有觸頂放緩跡象，避險情緒料將回穩並讓美元走勢回落。美元走勢逆轉的時機可能會受到各國央行相對的貨幣政策、中國調整防疫清零措施，以及烏俄戰事以某種形式的解決方案等因素所趨動，不易掌握。就技術面而言，美元指數如果跌破101則視為上行趨勢扭轉的訊號。