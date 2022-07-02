（17：31更新）超級750系列來西亞羽球公開賽2日進行各組4強賽，台灣「一姊」戴資穎與中國大陸好手陳雨菲大戰3局，決勝局中小戴還因擦傷二度暫停治療，最終抗敵68分鐘，以21比19、13比21、15比21遭到逆轉，無緣挑戰4連霸。

戴資穎昨天在女單8強賽以13比21、21比15、21比13逆轉印度好手辛度，以13連勝之姿挺進4強賽，今天將碰上東京奧運女單金牌陳雨菲，爭奪女單冠軍戰門票。雙姝過去交手21次，戴資穎取得17勝4負優勢，且今年2度交手都是由小戴取得勝利。

今天展開生涯第22次對決，首局開賽戴資穎連拿3分，並以11比9進入技術暫停，重回賽場後小戴失誤偏多，也讓陳雨菲有了可趁之際，在12比9時連拿7分逆轉。不過小戴很快穩住陣腳，先追成17平後兩人展開拉鋸，19平後靠著網前幸運球先取得「聽牌」優勢，最後順利以21比19先下一城。

次局戴資穎連拿2分，但很快被陳雨菲追平並展開拉鋸，4平後小戴打出一波8比1攻勢拉開領先，取得12比5領先，但卻因失誤讓陳雨菲打了一波11比0攻勢，以13比21讓出。

決勝局戴資穎重整旗鼓，一下場就又連拿4分，11比7撲球導致右手肘摩破皮流血，經過短暫治療後重回賽場，但在比賽後段似乎受到傷勢影響，失誤過多，遭對手追平、逆轉，最終就在3局大戰中落敗。

陳雨菲逆轉拍落戴資穎後，將與泰國好手依瑟儂爭冠，稍早依瑟儂在另一場女單4強賽以21比8、21比18，拍落今年亞錦賽金牌、中國大陸王祉怡，率先挺進冠軍戰。