知名交趾陶大師呂勝南的「護法韋馱」、「護法伽藍」。

台灣陶瓷藝術大展今（2日）於雲林科技大學開展，同時成立「台灣陶瓷協會」。（讀者提供）

台灣陶瓷藝術大展今（2日）於雲林科技大學開展，同時成立「台灣陶瓷協會」，為陶瓷的創作者發聲。去年才剛拿下苗栗陶藝術節陶藝競賽首獎的陶瓷新秀陳子雲也是創會員，不料六月間驟然車禍過世，協會頒發榮譽證書給家屬。

召集120名陶瓷創作者成立協會的雲科大老師游元隆表示，3D列印、陶土列印等新興技術出現，照理台灣陶瓷應該往更寬廣路線發展，但瓷土創作卻有式微趨勢，因此組織協會讓創作者一同切磋。

勞動部勞動力發展署技能檢定中心有丙級、乙級陶瓷技術士檢定，游元隆認為也應該有民間版陶瓷技術認證，喚起傳統習藝的尊師傳統，也能找回陶瓷倫理與市場規則，重點是提升對陶瓷工藝的認知與風氣，促成學習者進階學習。

一名陶藝家表示，他期許協會推行制度，讓創作者有跡可循，不斷提升自我創作實力，這在日本已行之有年，盼望協會帶領台灣陶瓷往更成熟的領域發展。

已故29歲新銳陶瓷創作者陳子雲來不及見證協會成立，上月初與男友騎摩拖車雙載車禍不幸過世，親友代為選作展出她擅長的絞胎技法之作「瓷、色釉」，她大學時期主修油畫，讀研究所之後開始探討泥土或許可以是立體的顏料。

協會原訂在成立大會上頒發榮譽會員證書給陳，追憶她在陶藝界留下的風采，不過家屬仍極度悲痛未出席。

該會揭幕創會首展「百川匯藝」，集結老中青三代陶瓷藝術家的經典作品，包括知名交趾陶大師呂勝南及其子呂皇澄、陶藝家陳瑞諭及其子陳乃愷風格截然不同的作品，展期8月12日。