北約峰會日前首次邀請日本、南韓等亞太國家領導人出席，對此，中國外交部歐洲司司長王魯彤表示，亞太地區不屬於北大西洋地理範疇，反對任何旨在挑動新冷戰的小圈子，特別是反對把軍事集團引入到亞太地區，挑動對抗和分裂。

王魯彤指出，北約渲染所謂中國的威脅、挑戰，不會給北約帶來安全，敦促北約摒棄冷戰思維和意識形態的偏見，立即停止對中方的各種指責、污蔑。中方將堅定地維護自身主權、安全和發展利益，不會任由別人把亞太搞亂。

對於七國集團提出6000億美元的「全球基礎設施投資伙伴關係」項目，以抗衡中國的一帶一路倡議，王魯彤指出，各類倡議相互之間不是排斥、取代的關係，而是要兼容並蓄，形成合力，不應該以建設基礎設施為由搞地緣政治的私利。

他批評，美國表面上一直講不尋求遏制中國的發展，但實際上一直動用各種資源對中國進行圍堵打壓，鼓動盟友搞一些排他性、封閉性的小圈子，利用自身的經濟金融霸權來恐嚇、脅迫其他國家和中國搞經濟上的脫鉤，建立針對中國的經濟版北約，是赤裸裸的經濟脅迫，將嚴重損害世界經濟體系和國際貿易規則，是非常危險。而七國集團已淪為美國維護霸權、推動地緣戰略的政治工具。