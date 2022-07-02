全台獨家首賣「台灣特注車」，吸引不少車迷排隊搶購。（柯宗緯攝）

全台獨家首賣「台灣特注車」，吸引不少車迷排隊搶購。（柯宗緯攝）

高雄義享時尚廣場搶攻暑假商機，推出「多美小汽車節-消防高雄分隊」特賣會，現場展出TOMICA各系列的展區，其中全台獨家首賣「台灣特注車」，吸引不少車迷排隊搶購，主辦單位祭出每日限額憑號碼牌排隊購買。

高雄義享時尚廣場於6月30日起至7月11日在四樓中庭廣場舉辦「多美小汽車節-消防高雄分隊」，現場特別規劃八大展區等著車迷前來朝聖，其中台灣特注車區除展出TOMICA小汽車外，也會在此首度曝光特注車場景組，現場更打造了2022搶先上市的TOMICA 變形消防局之大型裝置物。

現場還打造了TOMICA展最受歡迎的歡樂園遊區，親子可攜手挑戰TOMICA衝刺賽、TOMICA大樂透、TOMICA乒乓車等關卡，購買整張園遊券（售價500元）除了可一次玩到所有遊戲外，還可獲得限量小禮物，假日還有挑戰賽可供親子一起度過美好週末。

展場中的TOMICA物販區除了推出各式車款、車組、軌道組及生活用品外，消費還可享Funbox會員超值回饋，持有義享時尚廣場享享卡消費還可至活動會場兌換TOMICA小禮物乙份。