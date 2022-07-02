新竹縣「玩具共和國」馬戲表演，參加親子都說很有趣。（羅浚濱攝）

2022新竹縣親子小戲節「玩具共和國」2日 盛大登場，文化局園區變身為夢幻的玩具樂園，打造5個主題舞台，由12組團隊輪番上陣進行2天37場次的演出，首日吸引許多親子欣賞表演，縣長楊文科也來聽故事、逛市集，和大小朋友在夏日午後開心看表演。

縣長楊文科表示，2020年「夏日偶像劇」及2021年「童幻動物園」，文化局將戲劇演出帶出劇場的親子小戲節，大受民眾好評，今年規畫的「玩具共和國」也延續熱度，吸引眾多親子參加，大家一同暫時逃離疫情，沉浸在五彩繽紛的玩具世界裡。

文化局長李安妤說，今年邀請在地藝術家陳弘洋擔任策展人，以「玩具共和國」為主題，搭配戲劇、音樂、舞蹈及馬戲等，將文化局園區打造為充滿童趣的世界，如同在小時候陪伴你我的玩具，走入現實的世界。

活動主舞台A以「回憶音樂盒」為主題，呈現舞蹈及歌曲演唱，小舞台B則以「大樹之屋」為主題，邀請到小丑、歌唱、偶戲等演出，小舞臺C「夢幻花園」，將展現馬戲表演及戲劇演出等，參加的親子們樂開懷，都說很有趣。

另外，周邊區域也將畫分為「故事迴廊」跟「時光走廊」，由不同的表演者接力為小朋友們故事說書，讓大小朋友都能有個難忘的夏日午後。

參與演出的有，雅為、馬戲之門、古式北木、好人好事製作、劉唐成、游怡婷／羅棋諠／洪佩瑜／吳靜依《故事說書》、好玩的劇團、全樂閣木偶劇團、水精靈民族舞蹈團。