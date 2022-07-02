》「新竹專二」產專區內的老榕樹和十三伯公廟，立委林為洲指聯發科將規畫成綠地保留。（羅浚濱攝）

縣長楊文科推動AI智慧園區，有4家廠商將投資135億設立辦公大樓，交通部鐵道局在高鐵新竹站前的「新竹專二」產專區也順利招商，將由得標的聯發科投入90億設立企業總部，用地內的老榕樹和「十三甲伯公廟」讓地方入士擔心將面臨拆遷，立委林為洲指出，經查證後確認聯發科將規畫綠地，原地保留。

高鐵特定區1990年辦理區段徵收時，交通部鐵道局取得新竹高鐵站前「世興段2地號」5252坪的「新竹專二」產專區用地上，有一株200多年老榕樹，將有百年歷史的「十三甲伯公廟」整個包圍。

隨著高鐵新竹站通勤族增加，周邊違規停車嚴重，2015年高鐵局透過都計變更把新竹專二用地規畫做為平面停車場，老樹和十三甲伯公廟將被迫遷移，當時林為洲出面為老樹請命，促使縣府都委會專案小組決議「原地保留」。

交通部鐵道局以設定70年地上權方式辦理新竹專二開發經營案，6月14日由聯發科新成立的旭源投資公司得標並完成簽約，聯發科將投入90億元，在2027年設立企業總部，也引起地方環保人士關切老榕樹和十三伯公廟是否將被迫拆遷？

竹北市民代表蔡蕥鍹說，這株巨大老榕樹目前仍綠意盎然，十三甲伯公廟也傳承隘口里世代的信仰，她堅持聯發科設置企業總部時要原地保留，不能拆遷，否則將發起護樹行動！

林為洲指出，他一向主張科技、生態及文化三者並存，聯發科取得新竹專二開發案後，他特別向交通部查證，確認聯發科將以規畫綠地方式原地保留，讓古廟老樹都不用搬家。

林為洲並說，竹科和新竹生醫園區已沒有可供廠商設廠用地，縣府推動AI智慧園區馬上吸引緯創、普生、智邦及義隆電子4家科技大廠投資設廠，聯發科緊隨其後要在新竹高鐵站前設立全球營運的企業總部，將讓竹北市成為北台最耀眼的科技之都！