中國天氣網微信公號通報，今年第3號颱風芙蓉（大陸譯「暹芭」）的中心已於2日15時前後在廣東電白登陸，成為今年來登陸中國的首個颱風。目前正值西南季風強盛期，「芙蓉」登陸後，其環流系統在季風水氣大量供給下，後續還可能給海南、廣東、廣西多地帶來極端強降雨，需防範山體滑坡、土石流等次生災害。

今年第3號颱風「芙蓉」的中心已於今日15時前後在廣東電白登陸，成為今年登陸中國的首個颱風。「芙蓉」登陸時中心附近最大風力35米／秒（12級），中心最低氣壓965百帕，強度為颱風級。預計，「芙蓉」登陸後將逐漸轉向偏北方向移動，強度逐漸減弱，4日前後在廣西境內減弱消散。

中國天氣網氣象分析師閔裕秋介紹，由於有季風水汽輸送，「芙蓉」的帶雨能力比帶風能力更加突出，華南將出現成片暴雨及以上級別的降雨區域，「芙蓉」本體路經之地，也就是海南、廣東、廣西等地將承接最猛烈的降雨。

其中，海南、廣東的暴雨昨天已經開始，今天上述兩地已進入颱風最強風雨時段。監測顯示，昨天08時至今天08時，海南三亞降水量已達300毫米，打破了當地7月單日降水紀錄；此外，樂東、瓊中單日降水量分別達209.4毫米、136毫米，均打破了當地7月上旬的單日降水量極值。

受颱風影響，瓊州海峽已全線停航，今天起至5日北海至潿洲島航線將也將停航；鐵路方面，廣東湛江西站部分列車停運，海南環島高鐵、海口市郊列車也已全線停運。針對此次颱風，中國氣象局啟動重大氣象災害颱風三級應急回應，大陸國家防總啟動防汛防颱風四級應急回應，廣東、廣西、海南省（區）氣象局均啟動颱風Ⅱ級應急回應。

颱風「芙蓉」繼續影響中國，華南等地需警惕極端持續強降雨。從強降雨時段來看，海南主要是1日至2日，廣東為2日至3日，廣西為2日夜間至6日。

從累計雨量來看，2日至4日，海南島、廣東沿海和西部地區、廣西中東部等地將先後有暴雨，部分地區大暴雨、局地特大暴雨，並伴有雷暴大風等強對流天氣，局地日雨量或累計降雨量將接近或突破歷史同期極值。5日至7日，廣西、貴州、雲南等地有大到暴雨，局地大暴雨。

2日至4日，廣東西南部、海南島中部、廣西東部和南部等地局地發生地質災害氣象風險較高，廣東西南部、廣西南部局地發生地質災害氣象風險高；廣東西南部、海南島中部、廣西南部等地局地發生山洪災害和中小河流洪水的氣象風險高；廣東中西部、海南島北部、廣西中東部洪澇災害風險高。

中國天氣網大數據顯示，首個登陸中國的颱風多在6-7月份，這兩月初颱風登陸中國的比例高達83％，其中，在6月下旬登陸的比例最高，達14次，占比19％。

從初颱風登陸地來看，北至浙江寧海到三門一線，南達海南三亞，均能「捕捉」初颱風的身影。不過，統計顯示，初颱風紮堆的登陸點是廣東、台灣和海南，其中廣東最受青睞。

隨著颱風「芙蓉」攜風帶雨襲來，中國天氣網提醒，目前進入颱風活躍季節，颱風「芙蓉」給華南沿海帶來強風雨天氣，部分地區與今年華南「龍舟水」期間降水顯著偏多地區重疊，致災風險高，需防範強降雨可能引發的山洪、地質災害、中小河流洪水、城鄉積澇等災害；沿海居民需密切關注臨近時段的預報預警資訊，注意防範風雨天氣帶來的不利影響。