桃園市長鄭文燦2日和環保志工們沿著街道「巡、倒、清、刷」，呼籲市民一起消滅病媒蚊、阻隔登革熱。（蔡依珍攝）

桃園市長鄭文燦2日和環保志工們沿著街道「巡、倒、清、刷」，呼籲市民一起消滅病媒蚊、阻隔登革熱。（蔡依珍攝）

桃園市長鄭文燦2日和環保志工們沿著街道「巡、倒、清、刷」，呼籲市民一起消滅病媒蚊、阻隔登革熱。（蔡依珍攝）

桃園市長鄭文燦2日和環保志工們沿著街道「巡、倒、清、刷」，呼籲市民一起消滅病媒蚊、阻隔登革熱。（蔡依珍攝）

桃園市長鄭文燦2日和環保志工們沿著街道「巡、倒、清、刷」，呼籲市民一起消滅病媒蚊、阻隔登革熱。（蔡依珍攝）

桃園前年夏天爆發本土登革熱疫情，確診人數一度冠全台，推測恐是無症狀登革熱個案自國外來台後遭叮咬而釀社區傳播，面對桃園上月底已出現首例境外移入個案，市長鄭文燦2日率隊到移工數量較多的龜山區宣導「巡、倒、清、刷」，籲全市動起來滅孓，防登革熱猖獗。

鄭文燦說，桃園市2020年有30個登革熱病例，其中23例為本土個案，推測可能是症狀不明顯的登革熱境外移入個案自國外返台，蚊子叮咬他們成了病媒蚊，再叮吮桃園人後在社區中形成小型傳播鏈。

鄭文燦說，桃園市是國門之都，面臨登革熱境外移入的威脅，遠較其他縣市高，且有11.7萬名移工，占全國58萬名移工的1／6，且多數來自全年都有登革熱疫情的東南亞，依照過去經驗，今年特別選定移工數量較多的龜山區，在7、8月登革熱流行期，示範登革熱防治工作，並針對蘆竹、中壢、桃園等移工宿舍較多的區域，由區公所、衛生局、勞動局加強宣導。

衛生局長王文彥指出，登革熱為環境傳染病，桃園配合中央居家檢疫政策，設置許多間防疫旅館及集中檢疫所，去年就有境外移入個案於病毒血症期間因居家檢疫及就醫需求在桃園停留，隨著入境者居家檢疫天數逐漸縮短，入境者結束檢疫就直接進入社區居住，恐提升登革熱不明顯感染者潛伏桃園的風險。

王文彥說，桃園6月20日已出現今年首例登革熱境外移入確診個案，控制病媒蚊孳生是登革熱防治重心，最有效的方法就是維護環境衛生及清除孳生源，接下來2周預計有連續大豪雨發生，呼籲市民應更落實「巡、倒、清、刷」，倒掉容器內的積水、清除不必要的容器或加蓋、定期清刷必要的儲水容器等，預防病媒蚊孳生。

環保局長呂理德說，環保局2020年起就跟國家衛生研究院合作，在曾發生登革熱群聚地區如桃園、龜山、蘆竹等地設置「誘卵桶」，監測病媒蚊指數再對症下藥，避免產生抗藥性，今年也會持續監測各區近300個里，如發現有風險高的里別時，立即啟動孳生源清除或緊急性化學噴藥防治措施，降低登革熱疫情發生風險。