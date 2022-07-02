海豚迷航誤闖高雄港 海保署通知船舶緩航保護

高雄港6月13日發現一隻海豚誤闖，海保署海保救援網緊急通知相關單位採取應變措施，航港局也發布礙航公告，通知船舶緩航，避免海豚受到驚嚇；海保署表示，觀測迄今僅有1隻海豚，但海豚有時出現、有時未能發現，海保署及相關單位將持續觀察該海豚動向，視情況採取救援等應變作為。

高雄港6月13日發現一隻海豚誤闖，海保署海保救援網緊急通知相關單位採取應變措施，航港局也發布礙航公告，通知船舶緩航，避免海豚受到驚嚇。(海保署提供／林雅惠高雄傳真)

海保署海保救援網於6月13日接獲民眾通報，指高雄港及洲際碼頭（S6、S15、S16）水域發現鯨豚，即通報團隊採取應變作為，通知高雄港務分公司（監控中心）協助轉知港內船舶勿靠近。

高雄港6月13日發現一隻海豚誤闖，海保署海保救援網緊急通知相關單位採取應變措施，航港局也發布礙航公告，通知船舶緩航，避免海豚受到驚嚇。(海保署提供／林雅惠高雄傳真)

交通部航港局也發布礙航公告，通知「近日高雄港內S6、S15、S16及洲際碼頭附近海域有小鯨豚出沒，航經該水域請注意避讓，避免鯨豚遭到碰撞或驚嚇」，提醒船隻要留意。

海保署表示，經由海巡署安檢所、高雄市海洋局及海保署視勤務狀況派員前往洲際碼頭及周邊巡查及回報，經專家初步研判，該海豚可能為瓶鼻海豚或糙齒海豚。

海保署指出，觀測迄今僅有1隻海豚，但海豚有時出現、有時未能發現，海洋局則分別於6月14日和7月1日觀測到1隻海豚，另因S15-16號碼頭位於高雄港外側緊鄰外海、瓶鼻海豚或糙齒海豚亦為西海岸可見物種，海保署及相關單位將持續觀察該鯨豚動向，視情況採取救援等應變作為。

海保署提醒，若發現擱淺或需要救援海洋保育類野生動物，為了自身以及動物的安全，請勿在沒有專業指導下，任意處置動物，應趕快撥打海巡「118」專線或通知所在縣市海洋保育主管單位，並盡可能提供詳細地點、時間及敘述動物狀況，才能讓海保救援網（MARN）專業團隊能在最短時間內前往救援。