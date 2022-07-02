有些星座看似孤僻，並非他們個性怪異，只是很享受一個人的時光，甚至會趁這段時間精進自己。《搜狐網》近日分享3個不合群的星座，他們很有自己的想法，甚至難以融入群體，但發生問題時，他們卻是能第一個提出好點子的人。

1.天蠍座

天蠍座個性神秘，讓人難以親近，主要是因為他們討厭喧鬧，而且不喜歡「熱臉貼冷屁股」的感覺，因此在一個社交場合裡，他們基本上不會主動與人攀談，讓人覺得天蠍座個性孤僻，在團體裡是最不合群的那一個，不過天蠍座很聰明，雖然不說話但卻偷偷在觀察別人，默默地精進自己，因此無論在工作還是生活上，他們總能在關鍵時刻發揮才能。

2.水瓶座

水瓶座給人好說話的印象，不過與他們相處久後，會發現事實並非如此，水瓶座本身脾氣古怪，而且想法總是與他人不同，讓人難以理解，有時連他們自己也搞不清楚，久而久之就會發現，水瓶座在群體裡很突兀，雖然他們好相處，但真正要走進他們的心裡並不容易，他們有時也很享受一個人的時候，默默的思考問題，因此有時在群體中，當其他人都陷入困境時，他們反而能想出好點子。

3.射手座

射手座的智商與情商高，他們在別人眼中，不僅外向又健談，不過其實他們私底下有些孤僻，大多時候心口不一，只是沒幾個人看穿罷了，由於他們很有想法，思考問題的方式都比別人還要深，不會按世俗的眼光去規範自己的行為，在眾人眼裡有些不合群，雖然有時會迎合大家，但只是他們還未找到方向，而且時間久了就會發現，射手座很有實力，總能在關鍵時刻發揮出來，讓眾人刮目相看。