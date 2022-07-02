第33屆金曲獎於今（2）日舉行，近期疫情仍然未平，因此出席者都有很高的防疫要求，許多入圍者萬分小心，避免染疫無法出席典禮的憾事，在頒獎典禮前夕卻有入圍者傳出確診，樂團「野東西」團員傑克（邱鉦耀）在社群平台上和大家宣布這個不幸的消息，無奈透露：「我確診了 ，相信一切的安排都是最好。」

以專輯《溯》入圍最佳原住民語專輯獎的樂團「Wild Thing 野東西」成員傑克（邱鉦耀）透過粉絲專頁向大眾宣布：「就在昨晚（金曲獎頒獎的前夕），我確診了，相信一切的安排都是最好，雖然沒辦法和團員一起參加金曲、走紅毯但我的心、我的精神 ，是跟著他們一起的！各位！讓我們一起禱告！今晚 ！希望可以拿到心目中理想的成績 ！」性格樂天的他也提起和金曲獎的巧合：「我今年33歲，剛好 第三十三屆，是不是該來一些特別的？」

面對粉絲擔心，他也說自己不需要物資，清冠一號已經有十盒了，是防疫藥品的富翁，許多粉絲隔空送上祝福：「看來你要居家獲獎了」、「不過這次沒去真的沒關係，表示你還有下次，而且下次還不用戴口罩帥帥的亮相。」、「保重啊～祝今天也中獎！」、「老師要在家裡穿好戰服準備連線」

野東西傑克宣布確診。（圖／野東西facebook）

Wild Thing 野東西用達悟族語唱重金屬搖滾樂，獨特的融合深獲許多粉絲喜愛，此次入圍專輯是首次以達悟族語創作，專輯名稱有破壞、重新(生)、過去與未來等意思，以科幻概念賽博龐克（cyberpunk）為發想。