辛叡恩飾演年輕可愛實習生朴多恩。（愛奇藝國際站提供）

韓劇《柔美的細胞小將2》最新劇情中，朴珍榮飾演的劉八筆因公調到濟州島分公司上班，與金高銀飾演的金柔美展開分隔兩地的異地戀，除了要經營遠距離戀愛，還遇到感情另一危機，是由辛叡恩飾演的分公司實習生朴多恩，她因外貌年輕可愛，又和朴珍榮相處甚密，讓金高銀頗為在意。而辛叡恩在一次隱晦表達心意後，讓朴珍榮內心動搖、細胞村發生大地震，他與金高銀的戀情將面臨波折。

金高銀與朴珍榮受訪時，談到劇中令他們也心動的場面，金高銀認為，八筆不拐彎抹角、勇敢地表達自己感情的態度，十分令人心動，尤其是2人還在曖昧時一句「現在去約會吧」，更是正中紅心。朴珍榮則選擇了柔美在公園裡跑向八筆告白的一幕，「我演戲的時候，真的有被觸動的感覺，做為男人因女人心動時，大概是這種感覺吧！」朴珍榮也分享，在所有細胞中最愛「舌頭細胞」，「他們的帽子實在太可愛了，完全沒想到會在頭上戴舌頭，也因為是忠於本能的細胞，所以我為舌頭細胞加油。」

2人也分享和彼此合作的感覺，朴珍榮表示，因為金高銀過去的作品中有不少沈重又憂鬱的角色，一開以為對方會不好接近或給人壓迫感，實際相處發現是直爽又會營造氣氛的人，更直呼：「她真的太會搞笑了，大家都不知道高銀姊真的太有趣了，她的搞笑能力是無窮無盡的！」金高銀也笑回：「我曾說自己是有趣的人，可是都沒人相信。」她則對朴珍榮的初印象是以為對方沈默寡言，「但我看人好像不太準，他比我想像中更開朗，我們開玩笑的點也很合拍。」透露2人拍攝時相處十分愉快。

《柔美的細胞小將2》每週六上午10點在愛奇藝國際站更新2集。