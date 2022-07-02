大陸女星趙麗穎最近在電視劇《幸福到萬家》中挑戰演一位外貌純樸、內心正直的農婦，雖然外型稍顯土氣，定裝照流出時引發不少話題，然而最新一集劇情中，由趙麗穎飾演的「何幸福」結婚，張可盈飾演的妹妹「何幸運」送嫁，卻因鄉村的婚鬧習俗慘被賓客撕衣摸胸，還差點被性侵，趙麗穎破門救人，一段熱血的劇情引來不少討論。

在大陸的結婚傳統中有鬧洞房、鬧婚等習俗，過去常因賓客做得太過火數度引發話題，由趙麗穎演出的《幸福到萬家》播出以來，討論度僅次於劉亦菲和陳曉的《夢華錄》。最近《幸福到萬家》播到女主角趙麗穎和飾演「王慶來」的唐曾結婚，沒想到婚禮上發生插曲，妹妹張可盈竟被5、6位賓客壓到房內差點遭到性侵。

劇中村中書記的兒子撕破趙麗穎妹妹的衣服。（圖／翻攝自微博電視劇微博）

劇中村中書記的兒子和朋友以「鬧婚」為由，將張可盈壓在桌上撕破衣服，露出一片肉色還被伸手到內衣裡摸胸，演出尺度破表，重要時刻趙麗穎火速破門闖入，見自己身為弱女子敵不過這幾個男人，便伸手拿板凳敲破色狼的頭，最後書記的兒子「見笑轉生氣」，要求所有賓客離開現場，而趙麗穎也不是省油的燈，對村長告狀，最後使該村公告不准再舉行婚鬧習俗。

趙麗穎破門救妹妹。（圖／翻攝自微博電視劇微博）

該集播出後，關鍵字「#幸福萬家取消婚鬧」隨即登上熱搜關鍵字，許多人都覺得趙麗穎為戲犧牲素顏、演技大進步，更有人坦言這種落後的習俗早就該取消：「 那個『婚鬧』真的給我看氣了，那不叫婚鬧，那叫猥褻」、「看了第一集差點砸電視，氣死了關了一會兒電視，又氣不過打開繼續看」、「 這劇拍的是09年，但是婚鬧現在有的地方還在有。什麼鬧洞房咯，想想都害怕，都不知道結婚當天發生什麼」、「使勁砸，全場看熱鬧的都該砸，氣死了」。