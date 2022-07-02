澎湃新聞2日報導，後疫情時代，一部分人開始靠常態化核酸「續命」。截至6月30日，大陸全國至少有40個地方開展過常態化核酸檢測，約一半的通報執行天數已超過30天。目前，核酸查驗時間間隔最短的是48小時，出現在廣東深圳、遼寧丹東，而浙江杭州、山東濟南等地的核酸查驗時間間隔最長，均為「7天1檢」。需要指出的是，從6月24日起，深圳有疫情的行政區要求居民須持24小時核酸陰性證明，才能出行。

第一財經報導，病毒學專家常榮山說，根據《新型冠狀病毒肺炎防控方案》第九版防控方案，目前不少地區在執行的常態化核酸檢測工作應該做出動態調整。其一，在非省會和千萬人口規模城市，無需進行高密度的核酸檢測工作；其二，在省會和千萬人口規模城市，也應根據各區的防控需要調整，不能全市一刀切。

報導稱，不過，新的趨勢出現了——大陸多地取消或暫停常態化核酸檢測，部分地區放寬核酸檢測查驗，其中，至少有安徽淮南、江蘇句容、浙江舟山等12地已經取消或暫停常態化核酸；浙江杭州、山東濟南、湖北武漢等地的常態化核酸檢測頻次開始減少。

實際上，常態化核酸檢測的出現已經至少有兩個多月。從今年4月份開始，深圳、武漢、杭州等地陸續實行常態化核酸檢測。5月23日，大陸國務院聯防聯控機制新聞發布會提到，要完善常態化檢測機制，省會和千萬級人口以上大城市要建立步行15分鐘核酸採樣圈，方便群眾就近就便進行核酸採樣。

這是否會成為一種常態？大陸國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華在6月9日召開的國務院聯防聯控機制新聞發布會上說：「沒有發生疫情，也沒有輸入風險的，查驗核酸不應該成為一種常態」。

賀青華表示，低風險地區、低風險人群，沒有必要頻繁進行核酸檢測，核酸檢測的重點應該放在高風險人群和高風險職位的工作人員，以及有疫情的地區。

隨著對Omucron變異株新特點的認識加深，為了優化精準防控等，一系列新冠防控措施迎來調整。6月28日，《新型冠狀病毒肺炎防控方案》（第九版）出爐，這是時隔410天後，新冠防控方案迎來的再次修訂——將入境人員和密切接觸者的隔離管控時間縮短一半、統一中高風險畫定標準等；6月29日，工信部宣布行程卡取消星號。