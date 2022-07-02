在疫情最高峰期間，三總澎湖分院、部立澎湖醫院機動調度醫護人員、開設專責病房，惠民醫院、衛生所支援集中檢疫所，順利維持澎湖醫療量能正常運作。（張茂雄攝）

澎湖縣政府2日表示，統計至1日澎湖完成追加劑（第三劑）接種率為73.1％，疫苗完整接種率排名全國第二高，且高於全國平均完成追加劑接種率（70％）。澎湖確診案例為8632例（以戶籍統計），疫情盛行率為8.13％，確診死亡數8例，染疫致死率為0.09％，均為全國第二低，可說是防疫工作的優等生。

澎湖縣政府表示，近期全國及澎湖疫情均有緩降趨勢，在疫情最高峰期間，三總澎湖分院、部立澎湖醫院機動調度醫護人員、開設專責病房，惠民醫院、衛生所支援集中檢疫所，順利維持澎湖醫療量能正常運作。

從5月上旬開始衛生局至各校為兒童施打疫苗，並透過全國獎勵額度最高的2000元禮劵鼓勵75歲以上長者施打疫苗，達成澎湖疫苗完整接種率全國第二高的成績。澎湖在高疫苗接種率的保護，以及各醫療院所提供縝密的照護下，雖然面對嚴峻的疫情挑戰，仍將疫情控制在盛行率8.13％、染疫致死率0.09％均為全國第二低的狀況。

澎湖縣政府強調，疫情雖有趨緩跡象，民眾仍應提高警覺，配合防疫措施及注意個人衛生習慣，尤其尚未完整接種疫苗的民眾，請踴躍施打疫苗，提高個人保護力。