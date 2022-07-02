高房價讓年輕人買不起房，只能選擇租屋度日，一名女網友感嘆，繳完新一期房租後發現，截至目前為止已繳出100萬元的房租，讓她萌生了買房的念頭，但又擔心房貸問題，無奈買房之路困難重重，引發網友共鳴。

一名女網友6月29日在網路論壇Dcard發文表示，繳完新一期的房租後，心血來潮算了一下，才驚覺從租屋到現在，給房東的租金竟已累積了100萬元，眼看一桶金全花在租屋上，讓她萌生了買房的念頭，「不然也是一直繳錢給房東」。

她透露，目前存款有120萬元，做過房貸試算，或許可以貸到850萬元，但因為想買的房子是13至15坪的雙北電梯大樓，加上月薪落在5萬至8萬之間，並不固定，所以擔心用信貸補足貸款後會有還不出來的可能，不禁感嘆買房之路困難重重。

貼文一出，不少租屋族也感同身受，「看到這才算了一下，自己也繳了超過50萬的房租，真的錢就這樣不見了」、「我也在外租房，房租也繳100多萬，還在猶豫要不要當房奴了」、「現在單身一個人，要獨立買房真的會變得很辛苦」。

也有網友給建議，「其實買房也需要一股衝動，如果一開始雙北買不起，可考慮別區」、「可以參考小套房，壓力會比較小，先求有再求好，不然妳繳的房租，蠻多是房東的貸款」、「最近剛買房發現，如果裝潢家具不用太好的話，加上仲介費、其他稅、雜費，至少要準備房價三成比較保險」。