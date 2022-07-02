中國人民銀行副行長潘功勝2日發文指出，隨著改革開放的深入推進，中國債券市場取得了較好的發展成績。下一階段，人民銀行將構建高效聯通的多層次市場體系，培育多元化的合格投資者隊伍。

潘功勝表示，人行將加快推動債券市場基礎設施有序聯通，實現要素自由流通。穩步發展金融機構櫃檯債券業務，滿足市場多元化投融資需求。

還要加強債券市場制度創新和產品創新，提高債券市場的覆蓋面和包容性；務實債券市場法制基礎，加強監管協同，強化風險防控；持續推進金融高水平對外開放。