暑假是旅遊旺季，再加上近來疫情趨緩、各國邊境陸續放寬，不少國人開始規畫旅遊行程台中市政府法制局提醒，Agoda、Booking.com等境外訂房網站消費爭議相當多，以台中市來說，今年截至6月15日，就發生60件境外訂房網站衍生的住宿爭議，消費者透過網站下單前應先詳閱訂房取消條款，並查詢旅宿房源有無合法登記。

訂房網站因搜尋方便、房源眾多，已成為消費者預定住宿常用的工具，法制局指出，市面上常見的Agoda、Booking.com、Airbnb、Hotels.com等訂房網，雖都有中文頁面，但多是架設在竟外經營的外國公司，若發生消費爭議，常無法獲得及時處理，甚至可能因訂房網與旅宿業者互推責任，導致消費者權益受損。

法制局長李善植表示，在台中市法制局受理的消費申訴案件中，今年截至6月15日，就有多達94件因住宿爭議而提出的申訴，其中有60件是透過境外訂房網站衍生，且8成以上爭議都是取消訂房退款問題，其中僅有4成案件和解。

台中市政府主任消保官何怡萱說，消費者透過訂房網訂房時已提供信用卡資料，如屬「不得取消」房型或未在「免費取消」期限內取消訂單，網站多會直接刷卡扣款，消費者雖可事後向國內旅宿業者進行消費申訴，處理時卻耗費心力，且境外訂房網提供的若非合法旅宿，更可能出現退費無門的情況。

市府提醒，近日疫情趨緩，且國際間各國邊境也陸續鬆綁，民眾若想出國，在透過境外訂房網預定住宿時應詳閱網站條款，並留意訂單可否免費取消及免費取消期限。