【LIVE直播】第33屆金曲獎媒體聯訪區｜2022.07.02

第33屆金曲獎星光大道今（2）日下午展開，無論是入圍的音樂人還是頒獎嘉賓，都盛裝出席，紅毯上的穿著更是許多粉絲討論的話題；馬來西亞女歌手Haezee（黃瑋昕）憑藉專輯《LOVE MAZE》入圍本屆最佳新人，與裝咖人、雷擎、當代電影大師、 許光漢、呂彥良、珂拉琪等人競爭。Haezee得知入圍後，5月底就飛來台灣隔離，解隔出門也時刻帶著口罩；為了金曲紅毯更是請造型團隊找來10套禮服，從中挑選最令人驚豔的戰袍，相當看重本次金曲獎。

Haezee的媽媽是台灣人，今日紅毯帶著媽媽出席，母女造型都非常好看，Haezee穿著黑色露乳禮服，多處挖洞的設計成為紅毯上吸睛的存在，更秀出大長腿和小蠻腰，展現準備以久的好身材。

今年金曲獎於7月2日在高雄巨蛋舉行，過去金曲獎曾在第12、13、16屆移師高雄，今年第33屆金曲獎第4度將舞台選在熱情的港都，頒獎典禮地點定在台雄巨蛋，希望藉由金曲讓南北藝文領域能夠互相交流；典禮主持人為「國民姑丈」羅時豐擔任，羅時豐為此苦練身材，金曲視覺影像帥翻全場，星光大道主持人由「音樂鬼才」YELLOW黃宣與客家電視台主持人陳明珠聯手主持。表演嘉賓請來韋禮安及9m88，同時有令人驚喜的跨界組合，包括魏如萱+米莎、旺福+黃妃、Matzka+大淵等三組歌手/樂團的跨組和演出。

Haezee的媽媽是台灣人。（圖／粘耿豪攝）