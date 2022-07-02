蔚來日前遭Grizzly Research（灰熊）做空一事迎來反轉！摩根士丹利、JP摩根、大和資本等機構近日發報告表示，不支持灰熊的報告結論，並指出灰熊提出關於BaaS（電池即服務）的相關質疑，是對BaaS模式的誤讀，以及混淆相關概念和資料。

灰熊日前發報告表示，蔚來通過會計手段誇大了收入和淨利潤率，從而達到市場預期。

做空報告中灰熊指出，截至2021年9月，蔚來與蔚能通過關聯交易形式，出售了4萬塊電池。根據蔚能ABN募集說明書，其用於ABN的BaaS訂單數為19,000個，由此認為蔚來向蔚能過度銷售電池，從而誇大自身營業收入和淨利潤。

這引來大摩、JP摩根以及大和資本等機構反駁。其中，JP摩根表示，蔚來最近提交的香港IPO招股說明書詳細披露和討論了其BaaS業務。具體來說，2021年9月武漢蔚能發行ABS（資產支持證券）時，19,000塊電池只是全部基礎資產（40,053塊電池）的一部分。

武漢蔚能可以用剩餘電池或未來的電池（來自新的BaaS訂戶）作為基礎資產繼續發行更多的ABS，以擴大未來的資產組合。這一披露還表明，武漢蔚能持有的每一塊電池都有相應的基礎訂戶。

大和資本指出，蔚能的目的是通過其19,000塊電池資產進行ABS融資，因此報告了19,000個BaaS使用者。事實上，截至2021年9月，蔚來擁有4萬名BaaS用戶，鑒於2020年第4季至2021年第3季的8.4萬銷量（蔚來於2020年8月推出BaaS）以及較高的BaaS訂閱率（目前接近50％），這一數位看起來是可以實現的。

因此，大和資本認為灰熊的報告沒有準確反映交易的細節，建議投資者在股價疲軟時買入蔚來汽車的股票，重申買入評級。

蔚來也在6月29日回應，該報告並無依據，其關於本公司資訊包括許多錯誤、無根據的推測以及誤導性結論和詮釋。公司的董事會，包括審計委員會，正在審查這些指控，並考慮採取適當的行動來保護所有股東的利益。

值得注意的是，蔚來6月交付資料顯示，公司已從疫情影響中快速恢復產能，疊加多款新產品已發表或發表在即，機構預計，蔚來銷量將獲得進一步提升，下半年股價也將迎來反彈。

截至7月1日，港股蔚來報收172港元，漲3.93％，總市值為2,911億港元。美股蔚來報收21.36美元，跌1.66％。