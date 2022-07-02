第13屆廣達游藝獎導覽達人競賽2日舉行總決賽線上揭獎，國小組新竹縣中山國小陳禹淳和中學組竹東高中謝宜臻進入決賽，最終2人憑藉熟稔導覽題材、穩健台風、引發共鳴及個人觀點等優勢，獲得評審青睞，拿下首獎榮譽。

中山國小學生陳禹淳說，參加競賽進行培訓時，花很多心力去研究展覽「宋潮好好玩」相關文物畫作的藝術風格和歷史背景，進複賽後更花費很多精力研究、寫稿、練習導覽，感謝張依惠老師耐心的指導，讓她台風更穩、口語表達能力更強，也熟悉如何剖析一幅畫。

竹東高中謝宜臻說，選定「富春山居圖」為主軸做系列導覽，介紹畫作本身傳奇故事外，並加入個人觀點，將畫面的構圖與以串聯，同時也將畫中人物隱藏的代表、內涵做說明，讓大家進入畫家創作的世界中。

中山國小指導老師張依惠說，該校參加廣達《游於藝》計畫已經數年，今年是第一次參加導覽達人競賽，在指導20位藝術小尖兵時，就是利用數位閱讀方式，讓學生思考寫出屬於自己的導覽講稿，用自己的話語講起來才能格外生動真實。

第13屆廣達游藝獎導覽達人競賽今年全台共21個縣市投件，加上馬來西亞、印尼兩地海外台校熱情參與，共收1527件為歷年最高，有48人進入複賽，經過激烈廝殺，中山國小陳禹淳和竹東高中謝宜臻晉級決賽，最終順利榮獲首獎。