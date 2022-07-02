【LIVE直播】第33屆金曲獎媒體聯訪區｜2022.07.02

第33屆金曲獎今（2）日在高雄巨蛋熱鬧登場，在新冠肺炎疫情稍微趨緩，現場星光熠熠，典禮主持人由「國民姑丈」羅時豐擔任，星光大道由「客家妹」陳明珠和Yellow黃宣聯手搭檔，新穎組合讓觀眾耳目一新；其中黃宣首度主持星光大道，超流利口條和語速都被網友讚爆，更有人挖出他過去工作喊「難怪這麼強」。

Yellow黃宣不只入圍金曲多項大獎，還是本屆金曲紅毯主持人之一，首度主持他完全不見緊張感，口條流利且完美掌控訪問時間，讓紅毯流暢度讓網友看了很爽；《批踢踢實業坊》鄉民們在三金板狂讚黃宣出色表現，「超嗨的，感覺出來很興奮」、「語速很快但讓人聽得沒有壓力」、「很穩、口條又流利耶」。

黃宣好表現也令網友更好奇他過去經歷，意外發現他不只是音樂人，在他剛退伍後曾在購物台工作，當了1年助理，「黃宣以前做過購物台啊講話流利」、「做過購物台，難怪這麼強」。

第33屆金曲獎沒有因為新冠肺炎疫情影響，起初確定於7月2日舉辦，今（2）日也如期頒獎，更睽違17年移師南台灣，在高雄巨蛋火熱登場；本屆主持人由「國民姑丈」羅時豐首度主持，還請到近期狂曬「國民姊夫」的小S擔任頒獎人，表演名單有一票實力派歌手韋禮安、林宥嘉、盧廣仲、艾怡良和徐佳瑩等，各個環節都令觀眾相當期待。